Число жертв атаки ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух человек

Дарья Бруданова Журналист 40 0

Пострадавшая женщина умерла в больнице.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Количество погибших в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Волгоградской области увеличилось до двух человек. Об этом сообщила администрация Волжского.

«В Волжском оперативно завершены работы по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников», — уточнили власти города.

Минувшей ночью вражеские дроны атаковали город Волжский в Волгоградской области. В результате удара погиб 60-летний охранник завода синтетического волокна. С места происшествия была госпитализирована 60-летняя женщина. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось: она скончалась в больнице.

Власти Волжского добавили, что многоквартирные дома атака БПЛА не затронула. При этом на ряде промышленных объектов произошли возгорания. Пожары удалось вовремя ликвидировать. Жертв нет. По данным мониторинга, экологическая в регионе соответствует норме.

По данным Минобороны, в ночь на 29 мая ПВО сбило 208 украинских дронов. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что над его регионом ликвидировали больше 80 вражеских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Число жертв атаки ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух человек
