Неочевидная причина: старые книги вызывают хронические болезни дыхательных путей

Фото: 5-tv.ru
Старые книги могут стать источником проблем со здоровьем
Старые книги, годами стоящие на полках, способны нанести вред здоровью человека. Об этом изданию «Абзац» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
По его словам, в книгах обитают книжные клещи, которые питаются бумагой и клеем. В процессе жизнедеятельности они выделяют микрочастицы и испражнения, способные вызывать аллергические реакции. Несмотря на малые размеры, эти организмы опасны: их частицы легко попадают в дыхательные пути при открывании книги или просто при ее хранении на полке.
«Их частички попадают в легкие, если мы открываем книгу или она у нас просто стоит. Полезно пылесосить именно из-за клеща. Еще пыль образуется. Все это приводит к аллергенам, и мы можем заболеть. У нас могут быть хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей: риниты, бронхиты. Мы будем находиться в состоянии постоянного напряжения, кашля. Мы просто будем постоянно болеть и думать, что же с нами происходит. На самом деле проблема как раз в книгах», — пояснил Кондрахин.
Специалисты советуют принимать меры профилактики при работе с длительно хранящимися книгами. Один из эффективных способов — замораживание новых приобретений. При низкой температуре клещи погибают, так как они размножаются в теплой и сухой среде.
