Маскировка бесполезна: Ми-28НМ разбомбили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

44 0

Для удара использовали легкую многоцелевую управляемую ракету.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Министерство обороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ в ходе проведения специальной военной операции.

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения замаскированной военной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам.

Разведчики подтвердили попадание в цель. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
30 дек
Плененный под Купянском боевик ВСУ рассказал о попытках прорваться в город ради видео
30 дек
Новая тактика ведения боя: как ВС РФ освобождали село Майское в ДНР
30 дек
Путину доложили о максимальных темпах наступления в зоне СВО в декабре
30 дек
Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
30 дек
Зенитчики сорвали разведку ВСУ, сбив дрон. Лучшее видео из зоны СВО
29 дек
«Железный человек»: российский военнослужащий эффектно завершил схватку с беспилотником ВСУ
29 дек
«Солнцепек» уничтожил позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
29 дек
Российский дрон уничтожил шведский бронетранспортер ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 дек
Минобороны РФ: Купянск находится под контролем шестой армии группировки «Запад»
27 дек
ВС РФ поразили объекты ВПК Украины в ответ на террористические атаки
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:11
В Якутске 23 жилых дома остались без тепла в мороз -40 градусов
6:52
В России освободят от НДФЛ выплаты работникам при рождении ребенка
6:33
Поезд № 442 Ростов— Адлер внепланово остановили по техническим причинам
6:20
«Пишу письма до сих пор»: Чумаков признался, что верит в Деда Мороза
6:07
Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями с Новым годом
6:00
Маскировка бесполезна: Ми-28НМ разбомбили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями с Новым годом
Между мирами и бездной: чем закончится сериал «Очень странные дела»
Он забыл родных, но они нашли его: похищенный в детстве юноша вернулся к семье спустя 21 год
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео