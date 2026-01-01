Осколочные раны, контузии: состояние раненых после удара ВСУ в Херсонской области

Сергей Добровинский
Пострадавших доставили в Скадовскую, Чаплинскую и Симферопольскую больницы.

Какие раны у пострадавших от удара ВСУ в Хорлах

Фото: 5-tv.ru

Стало известно о состоянии раненых при ударе ВСУ в Херсонской области

После удара ВСУ по населенному пункту Хорлы в Херсонской области пострадавшими числятся 29 человек, еще 24 человека, в том числе 1 ребенок, погибли. Личности жертв устанавливаются, 14 человек госпитализированы, среди них четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области.

Семь человек, в том числе трое детей доставлены в Скадовскую больницу — это женщины 2001, 1973, 2007, 1986 годов рождения и несовершеннолетние 2008, 2008, 2013 годов рождения. У них минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения и обильные ушибы.

Кроме того, трое госпитализированы в Чаплинскую ЦРБ, а именно: женщина 1983 года рождения, мужчины 1966 и 1975 годов рождения. У одного из пациентов сквозное ранение бедра. Также в Симферопольскую центральную больницу № 6 привезли четырех человек, в том числе ребенка 2008 года рождения, у пациентов также минно-взрывные травмы и контузия. Еще 15 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог заявил о чувстве безнаказанности Зеленского и его свиты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

