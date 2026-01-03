Авиаудары по Каракасу продлились 25 минут

Звуки мощных взрывов действительно были слышны в столице Венесуэлы — Каракасе. Информацию подтвердил корреспондент RT, находящийся на месте событий.

Помимо взрывов, жители города слышали интенсивный шум авиации. По данным с места, удары по Каракасу наносились с воздуха и продолжались около 25 минут. При этом системы оповещения и сирены в городе не включались.

Как сообщается, в ходе атаки были отчетливо слышны пролеты самолетов, после чего последовали взрывы. В результате ударов юго-восточная часть венесуэльской столицы осталась без электроснабжения.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.

Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

