Улетели за несколько часов до взрывов: что происходило в Каракасе перед атакой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 88 0

Россияне успели покинуть страну до начала основных событий.

Фото, видео: Reuters/Maxwell Briceno; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Туристы из Каракаса рассказали о вылете перед взрывами в столице Венесуэлы

Туристы, которые накануне вернулись в Москву из Каракаса, рассказали 5-tv.ru, что покидали Венесуэлу в спокойной обстановке и не заметили никаких тревожных признаков.

По словам одной из пассажирок, перелет прошел без происшествий. Уже во время посадки она получила сообщение от сына, который прочитал новости и обеспокоился возможными проблемами в Каракасе. Однако до этого момента путешественники не сталкивались ни с задержками, ни с экстренными ситуациями.

Другой турист отметил, что им удалось вылететь вовремя — до начала основных событий. В городе не было официальных объявлений, признаков чрезвычайной ситуации или присутствия военной техники. По его словам, ничто не указывало на надвигающуюся угрозу.

Тем временем стало известно, что накануне в нескольких районах Каракаса произошли мощные взрывы. Очевидцы сообщали о громких хлопках на юге столицы, вблизи военных объектов, а также в районе международного аэропорта Симона Боливара в Майкетии и порта Ла-Гуайра.

Конфликт США и Венесуэлы

Напряженные отношения между США и Венесуэлой продолжаются на протяжении нескольких лет. Трамп неоднократно заявлял о нелегитимности венесуэльских властей, обвиняя их в использовании доходов от нефти для финансирования незаконной деятельности. Позднее Вашингтон ввел морскую блокаду для танкеров с нефтью, подпадающих под санкции, при их заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

Также Трамп, в декабре того же года, заявил, что ограничения доступа США к энергетическим ресурсам Венесуэлы являются незаконными.

Ранее, писал 5-tv.ru, политолог и военный эксперт Юрий Кнутов высказался о целях США в Венесуэле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
Более 200 российских туристов планировали посетить Венесуэлу до атаки США
16:35
Трамп устроит грандиозное шоу вокруг ареста Мадуро, чтобы поднять свои рейтинги
16:22
CNN: ЦРУ отслеживало местонахождение Мадуро накануне операции по его захвату
16:16
В Хорлах задержана группа лиц, пытавшаяся проникнуть в воинские подразделения
16:10
В Киев прибыли представители стран «коалиции желающих» для консультаций по Украине
16:04
Мадуро и его жене предъявили обвинения в суде Нью-Йорка

Сейчас читают

Авиаудары по Каракасу продлились 25 минут
В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение после ударов
Вернувшийся из Венесуэлы россиянин рассказал об обстановке в стране
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео