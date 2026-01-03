CNN: конгресс США узнал об операции по задержанию Мадуро после ее завершения

Администрация президента США Дональда Трампа поставила руководство конгресса и профильные комитеты в известность о спецоперации по задержанию венесуэльского лидера Николаса Мадуро только после ее окончания. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на осведомленный источник.

По данным источника, информирование законодателей началось лишь после того, как операция была проведена. В Белом доме в качестве правового обоснования действий указали на конституционные полномочия президента США — вторую статью Конституции, согласно которой глава государства является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

При этом журналисты CNN отметили, что в большинстве предыдущих военных кампаний американские власти уведомляли конгресс о планируемых действиях заранее. Однако администрация Трампа, пояснил телеканал, не всегда придерживалась данной практики.

До этого Трамп заявил об успешном проведении масштабной операции против Венесуэлы. Он сообщил, что Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны. По словам американского лидера, в операции участвовали также структуры правоохранительных органов США.

В свою очередь власти Венесуэлы объявили на территории страны режим чрезвычайного положения на фоне ударов со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, Каракас инициировал запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

МИД России выступил с резким заявлением, выразив глубокую обеспокоенность и осуждение в связи с военной операцией США. Москва выразила поддержку венесуэльскому народу и действующему руководству страны, а также призвала предотвратить дальнейшее обострение международной ситуации.

Конфликт США и Венесуэлы

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Каракасом сохраняется на протяжении нескольких лет. Трамп обвинял венесуэльские власти, в ноябре 2025 года, в том, что доходы от экспорта нефти якобы направляются на финансирование наркобизнеса, торговли людьми и других тяжких преступлений.

Впоследствии США ввели жесткие меры в виде морской блокады нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в венесуэльские порты или выходящих из них. Кроме того, в декабре 2025 года, Трамп заявлял, что Каракас незаконно ограничивает доступ США к энергетическим ресурсам страны, называя такие действия нарушающими международное право.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о непричастности Великобритании к атакам США на Венесуэлу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.