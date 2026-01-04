Не простыть бы: какая погода ожидается в Москве 4 января

Ночью столбики термометров покажут уверенную минусовую отметку.
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
В воскресенье, 4 января, жителей столичного региона ожидает облачная погода с периодическими небольшими снегопадами. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр.
Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в пределах от –4 до +1 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до –8 градусов.
Аналогичная погодная картина ожидается и в Московской области: днем температура составит от –4 до +1 градуса, ночью — до –8 градусов.
Ветер будет преимущественно юго-западного и южного направлений. Его скорость днем составит около 4 м/с, а ночью ослабнет до 3 м/с.
Атмосферное давление сохранится в пределах 739–743 миллиметров ртутного столба.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 янв
- Власти Майкопа попросили жителей помочь расчистить город после мощного снегопада
- 31 дек
- На любителя: какая погода ждет жителей Москвы в новогоднюю ночь и утром 1 января
- 31 дек
- Уходящий 2025 год в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений
- 31 дек
- Зазвенит ли январская вьюга? Москвичам пообещали сугробы к Рождеству
- 31 дек
- «Шторм века»: последствия непогоды на пляже в Сочи
- 29 дек
- Шторм и затопленные улицы: район в Сочи остался без света
- 29 дек
- Не прекратится до Нового года: рекордный снегопад обрушился на Крым
- 29 дек
- Новогодний шторм на Черном море застал врасплох туристов и жителей юга России
- 28 дек
- Москвичей предупредили о морозах до -17 градусов в новогоднюю ночь
- 27 дек
- Прогулки отменяются? Какая погода ожидает жителей регионов России на Новый год
Читайте также
85%
Нашли ошибку?