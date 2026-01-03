В Херсонской области почтили память жертв теракта в Хорлах

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 39 0

Бесчеловечная атака ВСУ произошла в ночь с 31 декабря на 1 января.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Теракт ВСУ в Херсонской области

В Скадовске Херсонской области почтили память жертв теракта в Хорлах

В Скадовске Херсонской области почтили память жертв атаки ВСУ на мирных жителей в Хорлах. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

В церемонии приняли участие десятки горожан, глава Скадовского округа Александр Дудка вместе с сотрудниками администрации, а также представители Скадовской епархии. Участники возложили цветы к Вечному огню и помолились о погибших.

«Низкий поклон всем тем, кто потерял своих родных, соболезнования. Вечная память тем, кого похоронили под взрывами. И пускай души тех деток, которые погибли, вот эти ангелы, пускай нас защищают там. Но нам еще это будет напоминание всем тем живым, что мы должны набраться силы, набраться мужества и продолжать бороться за свою свободу, за свою правду, за свою историю», — сказал глава Скадовского округа Александр Дудка.

Протоиерей Николай Канюка подчеркнул, что атака ВСУ на Хорлы — это не просто преступление против законов, а преступление против человечности и против самого Бога.

Бесчеловечная атака ВСУ на кафе и гостиницу в населенном пункте Хорлы произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие сгорели заживо. По последним данным, погибли 28 человек, а пострадали — 60.

Раненых доставляли в больницы Крыма для экстренного оказания помощи, у людей фиксировали минно-взрывные, осколочные и иные травмы. Число людей, которых госпитализировали в больницы республики после теракта, возросло до 14 человек. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что количество пострадавших в результате теракта ВСУ в Хорлах увеличилось до 60. Сразу точное число погибших и пострадавших определить было невозможно, так как боевики применили боеприпасы с химическими средствами горения.

