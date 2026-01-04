Файзуллин исполнил мечту девочки из Москвы в рамках акции «Елка желаний»

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин исполнил желание восьмилетней девочки из Москвы в рамках ежегодной акции «елка желаний». Маленькая Виктория мечтала увидеть закулисье театра.

Юной москвичке и ее маме Инне показали интерактивную презентацию об истории театра «Современник», после чего они побывали за кулисами театра и в гримерной.

Виктория побывала на новогоднем театральном представлении и посмотрела спектакль. Также ей передали подарок от художественного руководителя театра «Современник», народного артиста РФ Владимира Машкова.

«Так неожиданно <…> Я очень рада попасть на «Елку желаний», — поделилась эмоциями девочка.

В акции также принял участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев, исполнив желание 16-летнего москвича Михаила. Дегтярев подарил подростку мяч для водного поло с автографами игроков национальной сборной, а также спортивные мячи для гандбола, футбола и волейбола.

Также в рамках акции мечты исполнил министр иностранных дел Сергей Лавров, порадовав 16-летнего Владислава из ЛНР и 17-летнюю Полину из Воронежа.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко помогла осуществить желания семи юных петербуржцев, а заместитель председателя правительства РФ Александр Новак подарил 11-летней Ксении художественный набор с мольбертом.

