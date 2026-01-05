В США у места судебного слушания по делу Мадуро собрались митингующие
Они требуют освободить венесуэльского лидера, а также выражают недовольство действиями американских властей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Соединенных Штатах перед зданием суда, где 5 января должно пройти заседание по делу венесуэльского лидера Николаса Мадуро, собрались десятки митингующих. Они выражают поддержку Каракасу и требуют немедленно выпустить на свободу президента боливарианской республики. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Известий» Николай Мастеров.
По словам журналиста, протестующие активно выражают свое недовольство действиями США в отношении Венесуэлы с помощью свиста и громких лозунгов. Атмосфера у следственного изолятора, как уточнил Мастеров, напряженная. Силовики патрулируют периметр, а вокруг установлены ограждения.
Одна из митингующих, Люси Пагоада, рассказала, что мир должен знать о том, что правительство США грубо нарушило международное право, похитив президента другой страны, поэтому она, как и другие, вышла на демонстрацию.
Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении американскими вооруженными силами крупной операции на территории Венесуэлы. В результате этих действий были задержаны Николас Мадуро и его супруга. Глава Белого дома заявил, что у него есть доказательства причастности Мадуро к преступной деятельности. В частности, американский президент утверждает, что венесуэльский лидер лично координировал деятельность Cartel de los Soles, который, как заявляется, был связан с поставками наркотиков в Соединенные Штаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что при похищении Мадуро военные США убили значительную часть его охраны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 5 янв
- Трамп пригрозил Родригес судьбой Мадуро при принятии «неправильных решений»
- 5 янв
- В Каракасе заявили о заинтересованности в сбалансированных отношениях с США
- 5 янв
- Президент Кубы объявил траур в связи с гибелью 32 сограждан при защите Мадуро
- 5 янв
- Трамп высказался о возможности повторной военной операции в Венесуэле
- 5 янв
- Трамп заявил о победе Мачадо на выборах в Венесуэле только при его поддержке
- 4 янв
- Стало известно, когда Мадуро предстанет перед судом
- 4 янв
- При похищении Мадуро военные США убили значительную часть его охраны
- 4 янв
- США не воюют с Венесуэлой: Рубио назвал цель новых ударов и захватов судов
- 4 янв
- Активисты вышли на митинги по всему миру в связи с атакой США на Венесуэлу
- 4 янв
- Мадуро могут поместить в нью-йоркский изолятор с репутацией «ада на земле»
Читайте также
93%
Нашли ошибку?