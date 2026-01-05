В США у места судебного слушания по делу Мадуро собрались митингующие

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Они требуют освободить венесуэльского лидера, а также выражают недовольство действиями американских властей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

В Соединенных Штатах перед зданием суда, где 5 января должно пройти заседание по делу венесуэльского лидера Николаса Мадуро, собрались десятки митингующих. Они выражают поддержку Каракасу и требуют немедленно выпустить на свободу президента боливарианской республики. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

По словам журналиста, протестующие активно выражают свое недовольство действиями США в отношении Венесуэлы с помощью свиста и громких лозунгов. Атмосфера у следственного изолятора, как уточнил Мастеров, напряженная. Силовики патрулируют периметр, а вокруг установлены ограждения.

Одна из митингующих, Люси Пагоада, рассказала, что мир должен знать о том, что правительство США грубо нарушило международное право, похитив президента другой страны, поэтому она, как и другие, вышла на демонстрацию.

Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении американскими вооруженными силами крупной операции на территории Венесуэлы. В результате этих действий были задержаны Николас Мадуро и его супруга. Глава Белого дома заявил, что у него есть доказательства причастности Мадуро к преступной деятельности. В частности, американский президент утверждает, что венесуэльский лидер лично координировал деятельность Cartel de los Soles, который, как заявляется, был связан с поставками наркотиков в Соединенные Штаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что при похищении Мадуро военные США убили значительную часть его охраны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

