В Венесуэле связали успех удара США с применением спутниковых технологий

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Военный эксперт заявил о «хирургическом характере» операции американских сил.

В Венесуэле назвали причину успеха удара США

Фото: www.globallookpress.com/Li Muzi

Причиной успешных действий США в ходе атаки на Венесуэлу стало активное использование американских спутниковых систем. Об этом сообщил венесуэльский подполковник, находящийся в активном резерве армии, Эдгар Алехандро Луго Перейра. Его слова приводит РИА Новости.

По оценке военного, операция носила тщательно подготовленный и точечный характер.

«Это был хорошо спланированный, хирургический удар американских войск, поддержанный их стратегическими возможностями спутниковой связи. Они широко использовали спутниковое позиционирование», — заявил Эдгар Алехандро Луго Перейра.

Ранее, 3 января, президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении крупномасштабной военной операции против Венесуэлы. Он сообщил, что президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены за пределы государства.

В тот же день подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что основания для военной атаки на Венесуэлу были полностью сфабрикованы. С критикой действий Вашингтона выступило и Министерство иностранных дел России, призвав американские власти немедленно освободить Николаса Мадуро. В ведомстве также подчеркнули необходимость создания условий для урегулирования возникших противоречий исключительно дипломатическим путем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

