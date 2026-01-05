Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников на Москву
Специалисты работают на месте падения обломков.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
До этого сообщалось, что Росавиация временно ограничила прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.
Ранее 5-tv.ru также сообщал о том, что в Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ. В городе Грайвороне беспилотник ударил по грузовому автомобилю, припаркованному рядом с объектом торговли.
С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует беспилотные летательные аппараты, а также наносит ракетные удары по приграничным территориям России.
