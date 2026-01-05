Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников на Москву

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 34 0

Специалисты работают на месте падения обломков.

ПВО отразила атаку двух беспилотников на Москву

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

До этого сообщалось, что Росавиация временно ограничила прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.

Ранее 5-tv.ru также сообщал о том, что в Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ. В городе Грайвороне беспилотник ударил по грузовому автомобилю, припаркованному рядом с объектом торговли.

С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует беспилотные летательные аппараты, а также наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
4 янв
Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве выросло до 40
4 янв
Количество сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 23
3 янв
Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников ВСУ летевших на Москву
3 янв
Собянин сообщил об уничтожении семи летевших на Москву беспилотников
2 янв
Средства ПВО уничтожили 64 беспилотника ВСУ за ночь над регионами России
1 янв
Силы ПВО уничтожили 20 летевших на Москву беспилотников
30 дек
Силы ПВО сбили пятый беспилотник ВСУ, летевший на Москву
30 дек
Средства ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы
27 дек
Силы ПВО уничтожили 111 дронов ВСУ над российскими регионами за три часа
27 дек
Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву дронов
-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:29
«Глубоко любимый друг»: на могиле Мэттью Перри установили памятную табличку
19:15
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников на Москву
19:09
Умер спортивный журналист и писатель Владимир Гескин
18:47
Будапешт остался в стороне от позиции ЕС по Венесуэле
18:12
В Ленинградской области охотник перепутал машину с лосем и убил водителя
18:03
Спортивный костюм с фото задержания венесуэльского лидера стал хитом продаж

Сейчас читают

Актера «Клюквенного щербета» Гюнгера задержали в Турции по делу о наркотиках
Илон Маск поужинал с Дональдом Трампом и его супругой после публичного конфликта
В московской клинике красоты прошли следственные действия после гибели пациентки
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео