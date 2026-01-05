Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

В Грайвороне и Шебекинском округе дроны ударили по грузовым автомобилям.

Два жителя пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Таисия Лисковец

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в городе Грайвороне дрон атаковал грузовой автомобиль, припаркованный рядом с объектом торговли. В результате удара пострадал водитель. Бойцы оперативно доставили мужчину в Грайворонскую центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии.

«У пострадавшего минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, травматическая ампутация пальцев кисти и рваные раны рук и ног. При поступлении в больницу у пострадавшего произошла остановка сердца, однако благодаря героическим усилиям наших медиков сердцебиение успешно восстановлено», — сообщил глава региона.

Второй инцидент произошел в селе Белянка Шебекинского округа. Там беспилотник также нанес удар по грузовику. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Накануне Вячеслав Гладков сообщал еще о трех пострадавших в результате атаки беспилотника на территории области. По его данным, при детонации дрона на парковке коммерческого объекта женщина получила осколочное ранение кисти, еще мужчина и женщина — баротравмы.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области

