Москва поддержала Каракас на фоне кризиса вокруг власти

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

В МИД России заявили о солидарности с Венесуэлой и подчеркнули недопустимость вмешательства извне.

Позиция РФ вокруг ситуации с Венесуэлой

Фото: Reuters/Fausto Torrealba

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Россия положительно оценила действия венесуэльских властей, направленные на защиту суверенитета и национальных интересов страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва считает шаги властей Каракаса свидетельством стремления сохранить государственную независимость и отстоять собственный политический курс. Также в заявлении подтверждена неизменная поддержка России венесуэльскому народу и действующим властям.

Отдельно отмечается, что принесение присяги исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес в качестве уполномоченного главы государства демонстрирует намерение правительства обеспечить преемственность власти, сохранить управляемость страны и создать условия для ее стабильного развития.

Российская сторона заявила о готовности и далее оказывать поддержку Венесуэле, подчеркнув право государства самостоятельно определять свою судьбу без внешнего давления. В МИД РФ также высказались за снижение напряженности и поиск решений путем диалога, указав, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира.

Делси Родригес 5 января официально приняла присягу в качестве временного президента Венесуэлы, а днем ранее Верховный суд страны признал ее исполняющей обязанности главы государства.

Тем временем президента Венесуэлы Николаса Мадуро 5 января доставили в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений. В ходе заседания он заявил о своей невиновности и подчеркнул, что по-прежнему считает себя законным президентом страны. Американский суд согласился обеспечить доступ консульских работников Венесуэлы и обязал Мадуро вновь явиться на слушания 17 марта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 5 января заявил, что действия США в Венесуэле нарушают нормы международного права. Он также отметил, что дальнейшее развитие ситуации в стране после американской операции остается неопределенным и вызывает серьезную обеспокоенность.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении Соединенными Штатами масштабного удара по Венесуэле. По его словам, Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены за пределы страны. В ответ МИД России призвал американские власти освободить венесуэльского лидера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
6 янв
Адвокат заявил о позиции Николаса Мадуро на слушании в Нью-Йорке
6 янв
NBC News: в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе
6 янв
СМИ сообщили о стрельбе у президентского дворца в Каракасе
6 янв
Трамп заявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не будет выборов
5 янв
ООН не получала никаких объяснений от США по операции в Венесуэле
5 янв
Дельси Родригес официально принесла присягу как временный президент Венесуэлы
5 янв
Суд над Мадуро в Нью-Йорке: что происходило на первом заседании
5 янв
Швейцария заморозила активы Мадуро и его окружения
5 янв
Венесуэла объявила мобилизацию после удара США
5 янв
Россия потребовала немедленного освобождения Мадуро и его супруги
-7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

Последние новости

19:56
Микки Рурк может стать бездомным
19:48
Москва поддержала Каракас на фоне кризиса вокруг власти
19:30
Умер культовый венгерский режиссер Бела Тар
19:19
«Считает себя хулиганом»: Юлианна Караулова похвасталась успехами сына
19:04
Когда нужно убирать новогоднюю елку — отвечает мастер фэн-шуй
18:39
Одни из первых: Сахалин и Камчатка встречают православное Рождество

Сейчас читают

Рождественские богослужения в Москве и Петербурге: когда начинаются службы
Подросток устроил смертельную драку в Ленинградской области
Полиция остановила «голое» новогоднее шоу в одном из баров Москвы
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео