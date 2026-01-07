Венесуэла объявила недельный траур по погибшим при нападении США

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Дельси Родригес назвала важным сохранение внутреннего мира в стране.

Конфликт США и Венесуэлы — Родригес объявила в стране траур

Фото: www.globallookpress.com/Avn

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране семидневный траур по военнослужащим, погибших во время защиты республики и президента Николаса Мадуро в ходе операции США. Об этом она сообщила в эфире телеканала VTV.

«Я приняла решение объявить семидневный траур — в честь, во славу и с признательностью молодым женщинам и мужчинам, которые погибли, отдав свою жизнь, защищая Венесуэлу и защищая президента Николаса Мадуро», — заявила Родригес.

Траур связан с гибелью молодых людей, которых власти признали «мучениками», павшими от внешней агрессии. Вице-президент подчеркнула, что Венесуэле необходимо сохранить внутренний мир, и снова призвала к прекращению давления и нападок на республику.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 3 января американские вооруженные силы захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Причиной такой операции послужили давшнейшие напряженные отношения между США и Венесуэлой. В ноябре 2025 года глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Мадуро в том, что доходы от экспорта нефти используются для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.

Задержание венесуэльского президента, как стало известно позднее, — это лишь часть американского плана. Ведь изначально США провернули силовую операцию. Накануне, также 3 января, в нескольких районах Каракаса прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщали, что часть детонаций произошла на юге столицы, где расположены военные объекты. Также поступала информация о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

