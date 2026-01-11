Гусев назвал атаку дронов ВСУ на Воронеж одной из самых сильных с начала СВО

Украинские боевики атаковали максимальное количество гражданских объектов.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Минувшая атака украинских БПЛА на Воронеж 10 января стала одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала специальной военной операции. Об этом заявил глава Воронежской области Александр Гусев.
ВСУ выбрали в качестве целей максимум гражданских объектов, отметил глава региона. Раненая в брюшную полость женщина остается в госпитале, она перенесла операцию, еще одна пострадавшая, как ранее писал 5-tv.ru, скончалась в реанимации.
Также двоим мирным жителям — мужчине и женщине, получившим порезы во время атаки, оказали первую помощь и отправили лечиться амбулаторно. Работники мэрии и оперативных служб продолжают трудиться на атакованных объектах — в общей сложности под удар попали больше десяти многоквартирных домов, столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий.
Ранее 5-tv.ru писал, что ночью в ходе атаки БПЛА на Воронеж дежурные силы ПВО и средства РЭБ в небе над городом и двумя районами области ликвидировали 17 беспилотников.
