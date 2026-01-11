Гусев назвал атаку дронов ВСУ на Воронеж одной из самых сильных с начала СВО

Сергей Добровинский
Украинские боевики атаковали максимальное количество гражданских объектов.

Самые массовые атаки БПЛА на Россию

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Атака беспилотников на регионы России

Минувшая атака украинских БПЛА на Воронеж 10 января стала одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала специальной военной операции. Об этом заявил глава Воронежской области Александр Гусев.

ВСУ выбрали в качестве целей максимум гражданских объектов, отметил глава региона. Раненая в брюшную полость женщина остается в госпитале, она перенесла операцию, еще одна пострадавшая, как ранее писал 5-tv.ru, скончалась в реанимации.

Также двоим мирным жителям — мужчине и женщине, получившим порезы во время атаки, оказали первую помощь и отправили лечиться амбулаторно. Работники мэрии и оперативных служб продолжают трудиться на атакованных объектах — в общей сложности под удар попали больше десяти многоквартирных домов, столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий.

Ранее 5-tv.ru писал, что ночью в ходе атаки БПЛА на Воронеж дежурные силы ПВО и средства РЭБ в небе над городом и двумя районами области ликвидировали 17 беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атака беспилотников на регионы России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

