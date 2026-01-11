Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж
В небе над городом и двумя районами области уже уничтожено 17 беспилотников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Четыре человека пострадали после атаки БПЛА ВСУ на Воронеж 10 января. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«По уточненным данным, пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы», — констатировал глава области.
Ранее Александр Гусев сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в городе повреждены три жилых многоквартирных дома, один строящийся и автомобиль.
Всего, согласно последним данным, в небе над Воронежем и двумя районами области были уничтожены 17 дронов ВСУ.
С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует беспилотные летательные аппараты, а также наносит ракетные удары по приграничным территориям России.
