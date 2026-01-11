Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 66 0

В небе над городом и двумя районами области уже уничтожено 17 беспилотников.

Сколько человек пострадало в Воронеже после атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Четыре человека пострадали после атаки БПЛА ВСУ на Воронеж 10 января. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По уточненным данным, пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы», — констатировал глава области.

Ранее Александр Гусев сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в городе повреждены три жилых многоквартирных дома, один строящийся и автомобиль.

Всего, согласно последним данным, в небе над Воронежем и двумя районами области были уничтожены 17 дронов ВСУ.

С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует беспилотные летательные аппараты, а также наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
10 янв
В Курской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
10 янв
Силы ПВО России уничтожили 8 украинских дронов над регионами РФ за два часа
10 янв
В Калужской области после падения обломков сбитого дрона поврежден жилой дом
10 янв
Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников над регионами России
9 янв
Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России
9 янв
В Орле из-за атаки ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры
9 янв
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
8 янв
Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников за ночь
7 янв
Взрыв БПЛА убил мужчину в Белгородской области
7 янв
Силы ПВО России уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь
-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:26
В Великобритании продано рекордное количество Библий за 2025 год
1:00
Делайте меньше — живите легче: 52 вещи, от которых стоит отказаться в 2026 году
0:38
Становление, творческий путь и главные роли: Константину Хабенскому — 54
0:18
Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж
23:49
Сергей Собянин рассказал о достижениях московской медицины в 2025 году
23:22
Три многоквартирных дома пострадали в Воронеже в результате атаки беспилотников ВСУ

Сейчас читают

Что такое кама мута? Психологи открыли новую эмоцию
Турецкого актера Джан Ямана задержали в ходе антинаркотической операции
Звезда фильма «Один дома» Дэниел Стерн был оштрафован за вызов проститутки в отеле
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео