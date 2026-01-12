СК ищет за границей бывшую супругу и сына пропавшего в тайге Усольцева

Сергей Усольцев, пропавший с семьей в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, был женат несколько раз. В настоящее время следователям не удалось установить местонахождение его бывшей супруги и сына, которые проживают за границей. Об этом сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, в походе вместе с Сергеем Усольцевым находились его нынешняя жена Ирина и их общая пятилетняя дочь.

«Следователи установили контакт и допросили двух дочерей Сергея от первого брака. Также допрошен сын Ирины от первого брака. Все они признаны потерпевшими по делу», — пояснила представитель следственных органов.

Как уточняется, во втором браке у Сергея родился сын, однако он проживает с матерью за пределами России. На данный момент их местонахождение пока не установлено.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября недалеко от поселка Кутурчин. По данным полиции, двое взрослых и пятилетний ребенок отправились в туристический поход по маршруту в сторону горы Буратинка. Очевидцы видели, как семья с рюкзаками начинала движение в сторону Кутурчинского Белогорья.

По факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. Вместе с тем в СК отмечают, что с учетом собранных доказательств приоритетной остается версия несчастного случая.

Активная фаза поисков завершилась 12 октября. В настоящее время они продолжаются в формате точечных мероприятий с участием профессиональных и аттестованных спасателей. В региональном отделении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ранее называли эти поиски самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

