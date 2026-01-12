Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной

Федеральная служба судебных приставов начала исполнительное производство по выселению народной артистки Ларисы Долиной из квартиры в районе Хамовники, право собственности на которую суд ранее закрепил за Полиной Лурье. О запуске процедуры 12 января 5-tv.ru сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

Ранее представитель новой владелицы квартиры заявлял, что клиентка не планирует добиваться выселения Долиной через судебных приставов. Позже сообщалось, что певица фактически освободила спорную жилплощадь.

Защита Долиной анонсировала передачу ключей покупательнице во второй половине дня, однако встреча сорвалась: представитель артистки, прибывший на место, не имел полномочий на подписание акта приема-передачи. После этого адвокат Лурье сообщила, что охрана дома ограничила доступ третьих лиц во двор и подъезд комплекса.

Окончательную правовую точку в споре поставил Верховный суд Российской Федерации, который 16 декабря прошлого года признал право собственности на квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье и отменил все решения нижестоящих инстанций по делу о продаже недвижимости, ранее принадлежавшей артистке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.