Ключи не аргумент: как Лурье может получить квартиру Долиной без ее согласия

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 2 897 0

Процесс не стоит на паузе — механизм принудительного исполнения уже запущен и может сработать независимо от действий артистки.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Лурье может получить квартиру Долиной без согласия артистки

Чтобы Полина Лурье действительно получила квартиру и защитила свои права, действовать необходимо исключительно в правовом поле и через механизм принудительного исполнения судебного решения. Об этом рассказал юрист Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

Прежде всего, ключевым шагом является получение и предъявление исполнительного листа, после чего — инициирование и активное сопровождение исполнительного производства. В подобных ситуациях, подчеркивает Жорин, важно настаивать не на символической «добровольной передаче ключей», а на фактическом исполнении решения суда. Передача ключей сама по себе не имеет решающего значения: если должник их не предоставляет, судебные приставы вправе вскрыть квартиру, заменить замки и оформить акт передачи объекта собственнику.

Кроме того, у Полины Лурье есть основания требовать денежную компенсацию — за неосновательное пользование жильем, возмещение убытков, включая упущенную выгоду, а также за период просрочки исполнения судебного акта о выселении.

Ранее представитель новой собственницы заявлял, что клиентка не намерена добиваться выселения через приставов, и сообщалось, что Лариса Долина фактически освободила квартиру. Однако попытка передать ключи сорвалась: прибывший представитель артистки не имел полномочий подписывать акт приема-передачи. После этого защита Полины Лурье указывала на ограничения доступа в дом.

Окончательную правовую точку поставил Верховный суд Российской Федерации, признав право собственности за Полиной Лурье и отменив решения нижестоящих инстанций.

