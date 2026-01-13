Пустые залы: на первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано 18 билетов

На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано всего 18 билетов

За две недели до запланированного на январь 2026 года выступления народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве зрители выкупили лишь 18 билетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным корреспондентов агентства, концерт певицы должен состояться 27 января в столичном баре Petter. Общая вместимость данной площадки составляет всего 91 человек, однако на текущий момент реализовано лишь 20% от доступных мест.

Поклонникам предлагают бронировать столики, стоимость которых варьируется от 9,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от близости к сцене. Также в продаже остаются билеты за барную стойку по цене 15,5 тысячи рублей. В заведении уточнили, что программа артистки продлится чуть более часа, при этом еда и напитки из меню не включены в стоимость и оплачиваются гостями отдельно.

Проблемы с реализацией билетов возникли на фоне затянувшегося скандала вокруг недвижимости исполнительницы. Московский городской суд еще 25 декабря 2025 года принял решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которая была продана Полине Лурье за 112 миллионов рублей.

Верховный суд России подтвердил право собственности Лурье 16 декабря. Несмотря на судебный вердикт, процесс передачи жилья затянулся. Как выяснили журналисты, певица улетела в отпуск в ОАЭ с семьей, не подписав акт приема-передачи.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко пояснила, что Долина вернется не ранее 20 января, а ее представители не наделены необходимыми полномочиями для завершения сделки. До этого артистка пыталась оспорить продажу, утверждая, что действовала под влиянием мошенников, но суд встал на сторону покупателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФССП обязала Ларису Долину покинуть проданную квартиру в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.