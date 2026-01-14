«Никто не потянет»: Ольга Бузова о мужчинах и цене популярности

Ольга Бузова отпугивает мужчин масштабом своей личности

Певица Ольга Бузова признается: она все чаще сталкивается с ощущением, что мужчин отпугивает не внешность и не характер, а ее масштаб. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

По словам артистки, в публичном пространстве укоренилось мнение, будто рядом с ней может быть только человек, готовый к постоянному сравнению, давлению и ответственности. При этом сама Бузова не хочет считать мужчин слабыми — наоборот, ей важно восхищаться партнером, учиться у него и чувствовать опору.

«Я не хочу верить в то, что нет мужчин, которые смогут составить мне достойную партию. Не хочу считать мужчин слабыми. Я, наоборот, хочу ими восхищаться, смотреть в рот, хочу, чтобы меня чему-то учили, чтобы я очаровывалась, восхищалась. Но почему-то сейчас в тренде говорить, что Бузову никто не потянет», — сказала артистка.

Однако, сегодня все чаще звучит формулировка, что «Бузову не потянут», и это ее искренне удивляет.

Съемки, перелеты и эфиры

Со стороны может показаться, что Бузова практически не бывает дома. Она месяцами снимается за границей в реалити-шоу, а в Москве ее график заполнен концертами и съемками.

При этом Ольга подчеркивает, что такой ритм — осознанный выбор. Она много лет выстраивала карьеру и понимает, что успех требует постоянной вовлеченности. Несмотря на нагрузку, ей удалось сохранить многомиллионную аудиторию в соцсетях и статус одной из самых узнаваемых телеведущих страны.

«Для меня есть только первое место»

Говоря о профессиональных достижениях, Бузова не скрывает амбиций. Она считает себя человеком, для которого участие без победы не имеет смысла. В работе она привыкла выкладываться на максимум — вплоть до режима, когда во время съемок вставала в половине пятого утра, чтобы выглядеть идеально в кадре.

Артистка отмечает, что не воспринимает коллег как конкурентов в прямом смысле. В музыке и на телевидении она сравнивает себя прежде всего с собой же прежней. Зависть, по ее убеждению, разрушительна и не имеет ничего общего с профессиональным ростом.

Когда личное уходит на второй план

По словам Бузовой, главный компромисс, на который ей приходится идти — это личная жизнь. Она признает, что часто выбирает не себя, а профессию. Телеведущая скептически относится к модной риторике о личных границах и постоянном «выборе себя», считая, что такой подход ей не близок.

Опыт работы с психологом у нее был лишь однажды — после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Этот опыт она вспоминает без энтузиазма, отмечая, что разговор слишком быстро ушел в сторону детства, тогда как ей было важно прожить именно боль от расставания. С тех пор, говорит Бузова, она привыкла разбираться с проблемами самостоятельно, считая себя человеком анализа, структуры и порядка.

Ни гадалкам, ни астрологам

Телеведущая также подчеркивает, что не верит в гадания, астрологию и предсказания. По ее словам, за годы карьеры ей не раз обещали и скорый брак с иностранцем, и определенное количество детей, однако ни одно из этих пророчеств не стало для нее ориентиром. Она убеждена, что и жизнь, и карьера зависят исключительно от собственных решений и действий.

Эмоции без стыда

Бузова не скрывает своей эмоциональности. Она признается, что может расплакаться и от счастья, и из-за мелочей вроде сорванной записи на маникюр. При этом она четко различает искренние эмоции и эмоциональную распущенность — над вторым, по ее словам, ей пришлось долго работать.

В профессии эта способность проживать чувства оказывается плюсом. Артистка уверена, что режиссеры ценят ее за умение мгновенно включаться в нужное состояние. В начале февраля в прокат выходит фильм «Равиоли Оли», где Бузова впервые сыграла главную роль в полнометражном кино. Она отмечает, что роль во многом автобиографична, но зритель увидит ее с той стороны, которую обычно не показывают ни сцена, ни интервью.

Говоря о съемках, Ольга подчеркивает, что готова к экспериментам — и с внешностью, и с форматом сцен, включая откровенные, если того требует художественный замысел.

О мужчинах и деньгах

Возвращаясь к теме личной жизни, Бузова признается, что устала от вопросов о том, где и как с ней можно познакомиться. Она считает, что мужчина, действительно заинтересованный, найдет способ сам.

Финансовый вопрос для нее давно перестал быть определяющим. Артистка не скрывает, что любит зарабатывать и ценит деньги как инструмент свободы и заботы о близких. Однако сегодня для нее важнее, чтобы партнер занимался любимым делом, был вовлечен и интеллектуально развит. Уровень дохода, по ее словам, не играет решающей роли — она привыкла ценить деньги любого масштаба и не считает себя транжирой.

Бузова подчеркивает, что не теряет веры в мужчин и не хочет мириться с тезисом о том, что рядом с ней никто не сможет быть. Ей по-прежнему важно восхищаться, чувствовать интерес и эмоциональную близость, а не доказывать кому-то собственную состоятельность.

Личное — не для публичных пересказов

Отдельно телеведущая затронула тему прошлых отношений и публичных комментариев о них. Она сдержанно отреагировала на высказывания Тимура Батрутдинова, отметив, что некоторые разговоры, озвученные им в интервью, изначально были личными и произносились в шутливом контексте. По ее словам, ее удивило, что частные диалоги стали достоянием широкой аудитории без ее согласия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.