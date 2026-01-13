ВС РФ поразили места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия

Кроме того, российские военные уничтожили два реактивных снаряда HIMARS.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары по местам хранения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия. Об этом говорится в сводке Министерства обороны, опубликованной 13 января в Telegram-канале ведомства.
В сообщении также сказано, что российские военнослужащие уничтожили пункты временной дислокации боевиков киевского режима, а также иностранных наемников. Удары были нанесены в 150 районах.
Кроме того, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ВС РФ при помощи средств противовоздушной обороны сбили 11 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 207 дронов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ продолжают выполнять цели и задачи СВО. Накануне наши военные освободили село Новобойковское в Запорожской области. До этого российская армия заняла позиции в населенном пункте Белогорье. Он также находится в Запорожской области.
