Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом 15 января сообщило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства.
По данным Минобороны, наибольшее количество БПЛА было сбито над Ростовской областью, где силы ПВО уничтожили 19 целей. Еще шесть беспилотников перехватили над территорией Брянской области, пять — над Волгоградской областью.
Кроме того, по одному летательному аппарату сбили над акваторией Азовского моря, а также в воздушном пространстве Белгородской, Курской и Воронежской областей. Все цели были ликвидированы дежурными расчетами ПВО.
Накануне вечером Минобороны РФ также сообщало о массированной атаке беспилотников, отраженной в период с 13:00 до 20:00 мск. Тогда над территорией России уничтожили 39 БПЛА ВСУ, в том числе над Краснодарским краем, Азовским морем, Белгородской, Ростовской, Курской областями и Республикой Крым.
