Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 608 0

Большинство дронов было перехвачено в южных и приграничных субъектах страны.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 15 января

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом 15 января сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Минобороны, наибольшее количество БПЛА было сбито над Ростовской областью, где силы ПВО уничтожили 19 целей. Еще шесть беспилотников перехватили над территорией Брянской области, пять — над Волгоградской областью.

Кроме того, по одному летательному аппарату сбили над акваторией Азовского моря, а также в воздушном пространстве Белгородской, Курской и Воронежской областей. Все цели были ликвидированы дежурными расчетами ПВО.

Накануне вечером Минобороны РФ также сообщало о массированной атаке беспилотников, отраженной в период с 13:00 до 20:00 мск. Тогда над территорией России уничтожили 39 БПЛА ВСУ, в том числе над Краснодарским краем, Азовским морем, Белгородской, Ростовской, Курской областями и Республикой Крым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
14 янв
За четыре часа силы ПВО уничтожили 33 дрона ВСУ над территорией РФ
14 янв
Силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России
14 янв
Ребенок ранен в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону
14 янв
В Ростове-на-Дону горят многоквартирные дома после атаки ВСУ
13 янв
Последствия атаки БПЛА: в Таганроге повреждены дома и промзона
13 янв
Ночная охота на дроны: силы ПВО РФ отразили атаку беспилотников на пять регионов
12 янв
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
11 янв
МИД пообещал неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области
11 янв
Гусев назвал атаку дронов ВСУ на Воронеж одной из самых сильных с начала СВО
11 янв
Раненая при атаке дрона женщина скончалась в больнице в Воронеже
-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
«Это неправильно»: Илья Гуров выступил против «потребительского терроризма» на ПВЗ маркетплейсов
8:11
Вы завербованы: как распознать первые признаки, что на вас влияют
7:50
Спасти губы зимой: какие гигиенические помады могут навредить коже
7:40
Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России
7:30
Опорный пункт ВСУ не выдержал удара «Мальвы». Лучшее видео из зоны СВО
7:17
Прозрачные операции: какие переводы считаются подозрительными с января

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Украли граммы: в России назвали продукты, которые «потеряли в весе», но сохранили цену
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026