Фамилицид: друг пропавшего Усольцева настаивает на кровавой версии исчезновения семьи

Друг пропавшего Усольцева заявил, что мужчина мог убить жену и дочь

В Красноярском крае спустя почти четыре месяца после исчезновения семьи предпринимателя Сергея Усольцева его близкий товарищ Валентин Дегтярев выдвинул пугающую версию о расправе мужчины над собственными родными. Об этом он сообщил в беседе с изданием aif.ru.

По мнению медика из Нижнего Тагила, в заснеженной тайге мог произойти фамилицид — акт насилия, при котором человек убивает свою супругу и детей, после чего зачастую сводит счеты с жизнью. Эти подозрения возникли не на пустом месте, а на основе многолетнего общения и странного поведения главы семейства.

Дегтярев вспоминает, что их знакомство началось в 2018 году на почве общих интересов к мистике и аномальным явлениям. Сергей Усольцев проявлял глубокий интерес к геоглифам в районе Тунгусского метеорита и верил в существование артефактов, дарующих сверхъестественную силу.

Однако камнем преткновения в их дружбе стала религиозная деятельность бизнесмена. Однажды Усольцев пригласил приятеля на собрание общины, где Валентин стал свидетелем пугающего поведения присутствующих людей.

«Начало не вызвало у меня подозрений. Собрались люди, с виду и по манере общения культурные, образованные. Рассказали про Сергея, что он был пастором общины в Железногорске, очень уважаемым человеком. Потом на трибуну взошел проповедник-англичанин. Он прекрасно говорил по-русски и прочитал проповедь. А потом началось беснование. Люди принялись кричать, впали в неистовство. Их поведение было неуместным, словно на каком-то рок-концерте из 1960-х», — поделился подробностями Дегтярев.

Особую тревогу у друга вызвали слова бизнесмена о том, что «погибшие в горах будут жить вечно». Дегтярев отметил, что покупка ножа перед роковым походом была не случайностью, а подготовкой к преступлению. Он полагает, что Сергей мог совершить убийство жены Ирины и пятилетней дочери Ариши спонтанно, находясь в измененном состоянии сознания.

На данный момент волонтеры и спасатели надеются найти хоть какие-то зацепки после таяния снега в районе поселка Кутурчин, так как предыдущие масштабные поиски не принесли результатов. Товарищ пропавшего поделился мнением, что тела будут обнаружены в лесу, если их не успели растащить дикие животные.

