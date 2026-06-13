«Это заказное убийство»: соседка пролила свет на пропажу Усольцевых

Новая активная фаза поисков на Кутурчинском Белогорье вновь не принесла результата.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
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Соседка Усольцевых рассказала, что Сергей и Ирина перед поездкой поругались
Бесследное исчезновение семьи Усольцевых осенью 2025 года под Красноярском обрастает новыми деталями. Еще одна версия — заказное убийство. Таким исходом событий с журналистами издания krsk.aif.ru поделилась соседка пропавших.
До исчезновения Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина жили в обычной пятиэтажке в пригороде Красноярска — Сосновоборске. Многие прекрасно помнят семью. Некоторые соседи утверждают, что у Сергея и Ирины было не все гладко: супруги много раз хотели разойтись, однако их останавливало наличие общей маленькой дочери.
«Я почти уверенна, что это — заказное убийство. Ирина была очень злой, многие ее не любили. Видимо, кого-то сильно обидела», — рассказала одна из соседок пропавшей семьи.
Женщина также добавила, что Ирина зачастую не могла совладать с эмоциями: Усольцева кричала на Сергея и Арину. В порыве ярости мужчина уходил из квартиры, но потом каждый раз возвращался обратно. По словам соседки, Усольцев — хороший человек.
«Богатый, у меня в его компании знакомый работает, я дочек его хорошо знаю. Не найдут уже их», — уверена женщина.
Также она добавила, что перед поездкой на злополучную гору Сергей и Ирина сильно повздорили: крики, как утверждает собеседница издания, были слышны на весь подъезд. Что не поделили супруги, она не знает.
При этом стоит отметить: другие жильцы многоквартирного дома, где жили Усольцевы, уверяют, что семья была благополучной, а Сергей и Ирина никогда сильно не ругались.
Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время турпохода к горе Буратинка. Мини-путешествие должно было занять не больше двух дней. Однако семья так и не вернулась домой. Когда Ирина не вышла на связь с родственниками, те забили тревогу. Почти сразу была развернута масштабная поисковая операция. Тем не менее результата это не принесло.
В конце весны 2026-го следователи и волонтеры вновь приступили к поиску Усольцевых. Но и на этот раз найти след Усольцевых не удалось.
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