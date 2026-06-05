СК показал кадры с места поисков пропавшей семьи Усольцевых

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 173 0

Операция продлится до 9 июня включительно.

Фото, видео: Артем Геодакян/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Следственный комитет показал кадры масштабной поисковой операции в районе Кутурчинского Белогорья, где спасатели и волонтеры вновь пытаются найти пропавшую семью Усольцевых. Видео опубликовало ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в мессенджере МАКС.

На кадрах запечатлены подготовка к поисковым работам, инструктаж участников операции и обследование труднодоступной местности. В поисках задействованы в том числе служебные собаки.

Мероприятия ведутся на сложных горно-лесистых территориях с большим количеством крупных валунов. С момента исчезновения семьи природные условия заметно изменились: снег полностью сошел, а территория покрылась густой травой. Это позволяет обследовать участки, которые ранее были недоступны или скрыты под снежным покровом.

По данным ведомства, поисковые мероприятия продлятся до 9 июня включительно. Всего в операции участвуют около 80 человек, среди которых сотрудники Следственного комитета, спасатели, представители силовых структур, специалисты Госохотнадзора, волонтеры и участники отряда «ЛизаАлерт».

В СК отметили, что к работе привлечены опытные специалисты. Для обследования территории используются беспилотники, транспорт повышенной проходимости и специальная криминалистическая техника.

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. Семья отправилась по туристическому маршруту в сторону горы Буратинка и перестала выходить на связь.

О пропаже двух взрослых и ребенка МВД по Красноярскому краю сообщило 2 октября. В течение нескольких недель спасатели, полицейские и добровольцы обследовали десятки километров тайги, однако никаких следов семьи обнаружить не удалось. Активная фаза поисков была завершена 12 октября 2025 года.

Возобновление операции спустя более восьми месяцев после исчезновения связано с необходимостью повторно проверить отдельные участки местности и отработать новые версии произошедшего. Судьба семьи Усольцевых до сих пор остается неизвестной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
4 июн
Украинский след и криминал: появились новые детали пропажи семьи Усольцевых
4 июн
Добровольно уйти не могли: экс-следователь о странностях в исчезновении Усольцевых
4 июн
Исследователь Дегтерев: у Сергея Усольцева активен номер мобильного телефона
4 июн
Определены сроки: как долго продлятся поиски пропавшей семьи Усольцевых
4 июн
Без посторонних: территорию поиска пропавшей семьи Усольцевых оцепят
4 июн
СК начал дополнительные мероприятия по поиску пропавшей семьи Усольцевых
2 июн
Роковая встреча в тайге: названа новая версия пропажи семьи Усольцевых
1 июн
След в глухой тайге: поиски семьи Усольцевых возобновят с новыми силами
26 мая
Обследованы две из трех пещер: новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
25 мая
Побег или похищение? В СК опровергли ряд версий об исчезновении Усольцевых
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:34
Летнее меню: готовим салаты и освежающие супы из зелени
11:27
Едем на Север: куда туристам отправиться в летний отпуск, чтобы спастись от жары
11:24
В России создадут единый учет неналоговых платежей для бизнеса
11:19
Гуцан рассказал о защите бизнесменов от необоснованных налоговых начислений
11:17
Больше никакого чихания? Когда можно будет вакцинироваться от аллергии на пыльцу березы
11:14
Экс-разведчик США Риттер: ВСУ могли применить ИИ при ударе по Старобельску

Сейчас читают

На подлете к Москве сбили два украинских беспилотника
Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео