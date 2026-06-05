СК показал кадры с места поисков пропавшей семьи Усольцевых

Следственный комитет показал кадры масштабной поисковой операции в районе Кутурчинского Белогорья, где спасатели и волонтеры вновь пытаются найти пропавшую семью Усольцевых. Видео опубликовало ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в мессенджере МАКС.

На кадрах запечатлены подготовка к поисковым работам, инструктаж участников операции и обследование труднодоступной местности. В поисках задействованы в том числе служебные собаки.

Мероприятия ведутся на сложных горно-лесистых территориях с большим количеством крупных валунов. С момента исчезновения семьи природные условия заметно изменились: снег полностью сошел, а территория покрылась густой травой. Это позволяет обследовать участки, которые ранее были недоступны или скрыты под снежным покровом.

По данным ведомства, поисковые мероприятия продлятся до 9 июня включительно. Всего в операции участвуют около 80 человек, среди которых сотрудники Следственного комитета, спасатели, представители силовых структур, специалисты Госохотнадзора, волонтеры и участники отряда «ЛизаАлерт».

В СК отметили, что к работе привлечены опытные специалисты. Для обследования территории используются беспилотники, транспорт повышенной проходимости и специальная криминалистическая техника.

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. Семья отправилась по туристическому маршруту в сторону горы Буратинка и перестала выходить на связь.

О пропаже двух взрослых и ребенка МВД по Красноярскому краю сообщило 2 октября. В течение нескольких недель спасатели, полицейские и добровольцы обследовали десятки километров тайги, однако никаких следов семьи обнаружить не удалось. Активная фаза поисков была завершена 12 октября 2025 года.

Возобновление операции спустя более восьми месяцев после исчезновения связано с необходимостью повторно проверить отдельные участки местности и отработать новые версии произошедшего. Судьба семьи Усольцевых до сих пор остается неизвестной.

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