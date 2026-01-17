Силы ПВО уничтожили почти сотню украинских беспилотников над регионами России

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 2 678 0

Наибольшее количество дронов было зафиксировано над акваторией Черного моря.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 17 января

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны России за ночь на 17 января уничтожили и перехватили 99 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами страны, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Наибольшее количество дронов было зафиксировано над акваторией Черного моря — там перехватили 47 беспилотников. Еще 29 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 12 — над Курской областью. По четыре беспилотника уничтожили над Ростовской и Астраханской областями, два дрона ликвидировали над Республикой Крым. Один беспилотный летательный аппарат был перехвачен над акваторией Азовского моря.

Регионы, над которыми зафиксировали наибольшую активность беспилотников, находятся в южной и приграничной частях России, а также вблизи морских акваторий, где ранее уже отмечались подобные атаки.

Ранее, 16 января, в Минобороны РФ сообщали, что силы ПВО за пять часов перехватили 23 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем. Тогда 16 дронов сбили над Белгородской областью, пять — над Курской областью, еще по одному — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атака беспилотников на регионы России
16 янв
Российские силы ПВО уничтожили 106 украинских беспилотников за ночь
15 янв
Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России
14 янв
За четыре часа силы ПВО уничтожили 33 дрона ВСУ над территорией РФ
14 янв
Силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России
14 янв
Ребенок ранен в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону
14 янв
В Ростове-на-Дону горят многоквартирные дома после атаки ВСУ
13 янв
Последствия атаки БПЛА: в Таганроге повреждены дома и промзона
13 янв
Ночная охота на дроны: силы ПВО РФ отразили атаку беспилотников на пять регионов
12 янв
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
11 янв
МИД пообещал неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области
