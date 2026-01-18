Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 906 0

В настоящее время поисковый отряд работает со специальными службами только в консультативном формате.

Как продвигается дело с поиском семьи Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, которые пропали в горной местности Партизанского района Красноярского края в сентябре 2025 года, после схода снега и потепления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Когда потеплеет, сойдет снежный покров и станет более безопасно, мы вернемся к активному поиску семьи Усольцевых», — говорится в сообщении.

В настоящее время поисковый отряд работает со специальными службами только в консультативном формате.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, друг пропавшего Усольцева настаивает на кровавой версии исчезновения семьи. По его мнению, в заснеженной тайге мог произойти фамилицид — акт насилия, при котором человек убивает свою супругу и детей, после чего зачастую сводит счеты с жизнью. Эти подозрения возникли не на пустом месте, а на основе многолетнего общения и странного поведения главы семейства.

Особую тревогу у друга вызвали слова бизнесмена о том, что «погибшие в горах будут жить вечно». Кроме того, покупка ножа перед роковым походом была не случайностью, а подготовкой к преступлению., считает друг Усольцева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
16 янв
Фамилицид: друг пропавшего Усольцева настаивает на кровавой версии исчезновения семьи
12 янв
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых
12 янв
СК ищет за границей бывшую супругу и сына пропавшего в тайге Усольцева
11 янв
Загадочное исчезновение: почему забуксовало следствие по делу Усольцевых
10 янв
Для поиска Усольцевых в Красноярском крае задействуют нейросеть
8 янв
Усольцевы могли пропасть в пещерах Кутурчинского Белогорья
7 янв
«Камень желаний»: могла ли семья Усольцевых пропасть в поисках артефакта
5 янв
Минус версия: в СК не подтвердили возможность побега Усольцевых за границу
4 янв
Новые детали: стал известен маршрут пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
30 дек
«Их могли забрать»: в день исчезновения Усольцевых в тайге видели два вертолета
-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
Прощай, красавица: как правильно убрать елку и новогодний декор?
8:19
Силы ПВО за ночь уничтожили 63 украинских беспилотника над территорией России
8:01
В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
7:51
Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
7:33
В австрийских Альпах погибли пять лыжников при сходе лавин
7:14
Medical Xpress: диета DASH снова признана лучшей для здоровья сердца

Сейчас читают

В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
Орбан: идея ЕС о репарациях Украине от России выходит за рамки сказок
Найден «недостающий элемент»: эволюция человека предстала в новом свете
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026