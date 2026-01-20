Сошел с ума? Версия об убийстве Усольцевым семьи находит подтверждение

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 51 0

Они бесследно исчезли в конце сентября 2025 года.

Кто мог убить пропавшую под Красноярском семью Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Друг пропавшего Сергея Усольцева заявил, что мужчина мог убить жену и дочь

Не так давно друг предпринимателя Сергея Усольцева, пропавшего вместе с супругой и пятилетней дочерью в сентябре 2025 года в горах под Красноярском, заявил, что мужчина мог сам расправиться с семьей. Об этом пишет aif.ru.

В материале говорится о том, что Усольцева могла лишить разума тантра его ребенка. Эта версия находит подтверждение. Дело в том, что в день, когда семья исчезла, люди слышали в лесу детский крик.

Также медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев рассказал о своем странном знакомстве с Усольцевым. По его словам, они сошлись на почве общих интересов — эзотерика. Например, Дегтярев и глава пропавшей семьи обсуждали происхождение геоглифов на месте падения Тунгусского метеорита, а также таинственную гибель членов экспедиции Дятлова.

Дружба с Усольцевым, как пояснил собеседник газеты, закончилась в тот момент, когда Сергей попросил Валентина посетить собрание некой религиозной организации. Медика сильно шокировало увиденное. Поэтому он отказался от дальнейших контактов с Усольцевым.

После этого откровения многие пользователи сети писали: они изначально заподозрили Сергея в расправе над своей семьей.

«Взгляд у него тяжелый, холодный, колючий, выражение лица мрачное. Словно бы мужчину уже достали это вечное фотографирование и необходимость позировать для продвижения бизнеса жены», — говорится в статье aif.ru.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае хотят возобновить поиски Усольцевых. В этот раз спасатели планируют задействовать нейросеть наравне с беспилотниками. Также следователи вместе с альпинистами будут продолжать обследовать пещеры-колодцы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
18 янв
Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
16 янв
Фамилицид: друг пропавшего Усольцева настаивает на кровавой версии исчезновения семьи
12 янв
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых
12 янв
СК ищет за границей бывшую супругу и сына пропавшего в тайге Усольцева
11 янв
Загадочное исчезновение: почему забуксовало следствие по делу Усольцевых
10 янв
Для поиска Усольцевых в Красноярском крае задействуют нейросеть
8 янв
Усольцевы могли пропасть в пещерах Кутурчинского Белогорья
7 янв
«Камень желаний»: могла ли семья Усольцевых пропасть в поисках артефакта
5 янв
Минус версия: в СК не подтвердили возможность побега Усольцевых за границу
4 янв
Новые детали: стал известен маршрут пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:10
Суд приговорил бывшего мэра Владимира к 8 годам колонии
1:50
Молдавия заявила о намерении покинуть СНГ
1:31
Захватим за 48 часов: в США жестко ответили на выпад британского журналиста
1:10
Сошел с ума? Версия об убийстве Усольцевым семьи находит подтверждение
0:49
В Госдуму внесли законопроект для защиты от «эффекта Долиной»
0:31
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
Умер основатель итальянского дома Valentino Валентино Гаравани
«Я бы так не поступила»: Анита Цой высказалась о скандале вокруг Ларисы Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026