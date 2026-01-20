Сошел с ума? Версия об убийстве Усольцевым семьи находит подтверждение

Они бесследно исчезли в конце сентября 2025 года.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Друг пропавшего Сергея Усольцева заявил, что мужчина мог убить жену и дочь
Не так давно друг предпринимателя Сергея Усольцева, пропавшего вместе с супругой и пятилетней дочерью в сентябре 2025 года в горах под Красноярском, заявил, что мужчина мог сам расправиться с семьей. Об этом пишет aif.ru.
В материале говорится о том, что Усольцева могла лишить разума тантра его ребенка. Эта версия находит подтверждение. Дело в том, что в день, когда семья исчезла, люди слышали в лесу детский крик.
Также медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев рассказал о своем странном знакомстве с Усольцевым. По его словам, они сошлись на почве общих интересов — эзотерика. Например, Дегтярев и глава пропавшей семьи обсуждали происхождение геоглифов на месте падения Тунгусского метеорита, а также таинственную гибель членов экспедиции Дятлова.
Дружба с Усольцевым, как пояснил собеседник газеты, закончилась в тот момент, когда Сергей попросил Валентина посетить собрание некой религиозной организации. Медика сильно шокировало увиденное. Поэтому он отказался от дальнейших контактов с Усольцевым.
После этого откровения многие пользователи сети писали: они изначально заподозрили Сергея в расправе над своей семьей.
«Взгляд у него тяжелый, холодный, колючий, выражение лица мрачное. Словно бы мужчину уже достали это вечное фотографирование и необходимость позировать для продвижения бизнеса жены», — говорится в статье aif.ru.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае хотят возобновить поиски Усольцевых. В этот раз спасатели планируют задействовать нейросеть наравне с беспилотниками. Также следователи вместе с альпинистами будут продолжать обследовать пещеры-колодцы.
