Это не конец? Сможет ли Долина еще вернуться в квартиру в Хамовниках

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Юрист Иван Соловьев рассказал о шансах на пересмотр дела.

Может ли Долина обжаловать выселение из квартиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Юрист Соловьев: решение о выселении Долиной обжаловать практически невозможно

Юрист рассказал о завершении многолетнего скандала вокруг квартиры, которую народная артистка РФ Лариса Долина продала бизнесвумен Полине Лурье. Об этом сообщает aif.ru.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с изданием заявил, что на данном этапе у стороны Долиной практически нет шансов обжаловать выселение.

«С передачей ключей и подписанием акта передачи квартиры судебные приставы прекратили исполнительное производство. Кроме того, квартира свободна от чужого имущества, а зарегистрированные там ранее лица выписаны. Таким образом, решение суда о выселении Долиной не только вступило в законную силу, но уже является исполненным», — пояснил юрист.

Он отметил, что решение Верховного суда РФ, вынесенное 16 декабря 2025 года и оставившее квартиру за Лурье, не было своевременно обжаловано.

«Сложно представить, какие новые обстоятельства в течение ближайших трех лет должны возникнуть, чтобы сторона Долиной решилась вернуться к предмету этого судебного акта», — добавил Соловьев.

Напомним, после того как Долина затянула освобождение помещения, 19 января 2026 года приставы обеспечили доступ Лурье в квартиру в Хамовниках и передали ей ключи, тем самым поставив точку в затяжном судебном споре.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в ФССП закрыли исполнительное производство против Ларисы Долиной.

