В ФССП закрыли исполнительное производство против Ларисы Долиной
Новая владелица квартиры в Хамовниках уже получила ключи, тогда как сама певица избегает комментариев о дальнейшем месте проживания.
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Федеральная служба судебных приставов закрыла исполнительное производство в отношении певицы Ларисы Долиной. Это следует из данных банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, обновленных 21 января.
Согласно информации из базы ФССП, действующих исполнительных дел, оформленных против артистки, в настоящий момент не числится.
Полина Лурье купила квартиру народной артистки за 112 миллионов рублей летом 2024 года. Вскоре после заключения сделки певица заявила, что действовала под давлением мошенников, и оспорила сделку в суде. Покупательница осталась без денег и без жилья. Но ее представители боролись за отмену решения.
И добились успеха 16 декабря 2025 года — Верховный суд признал право собственности за Лурье и отменил все ранее принятые судебные акты. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину, а 19 января Лурье получила ключи от квартиры.
Ранее, писал 5-tv.ru, Долина отказалась отвечать на вопрос о том, где она будет проживать после передачи квартиры новому собственнику.
При этом певица отметила, что, несмотря на хейт в соцсетях и неодобрительные высказывания некоторых коллег по шоу-бизнесу, она не остается один на один с проблемами. Артистка заявила, что ее поддерживают близкие.
