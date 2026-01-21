В ФССП закрыли исполнительное производство против Ларисы Долиной

Федеральная служба судебных приставов закрыла исполнительное производство в отношении певицы Ларисы Долиной. Это следует из данных банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, обновленных 21 января.

Согласно информации из базы ФССП, действующих исполнительных дел, оформленных против артистки, в настоящий момент не числится.

Полина Лурье купила квартиру народной артистки за 112 миллионов рублей летом 2024 года. Вскоре после заключения сделки певица заявила, что действовала под давлением мошенников, и оспорила сделку в суде. Покупательница осталась без денег и без жилья. Но ее представители боролись за отмену решения.

И добились успеха 16 декабря 2025 года — Верховный суд признал право собственности за Лурье и отменил все ранее принятые судебные акты. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину, а 19 января Лурье получила ключи от квартиры.

Ранее, писал 5-tv.ru, Долина отказалась отвечать на вопрос о том, где она будет проживать после передачи квартиры новому собственнику.

При этом певица отметила, что, несмотря на хейт в соцсетях и неодобрительные высказывания некоторых коллег по шоу-бизнесу, она не остается один на один с проблемами. Артистка заявила, что ее поддерживают близкие.

