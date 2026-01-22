В тепле и уюте: в Казахстане запустили сервис рыбалки «на удаленке»

В Казахстане запустили сервис рыбалки на удаленке

Казахстанские разработчики придумали новый способ ловить рыбу. Любителям зимнего клева предлагают управлять удочкой онлайн через специальное приложение. Роботизированная система делает заброс, подсекает рыбу, ведет круглосуточную видеотрансляцию и не боится морозов.

Пока для «рыбалки на удаленке» доступно только одно озеро под Алма-Атой. Но в будущем рыбные места онлайн обещают организовать в Мексике, Италии и Норвегии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как древнее вымирание запустило эволюцию всех рыб. Резкий слом морских экосистем сотни миллионов лет назад неожиданно дал старт новому этапу развития жизни на Земле.

До катастрофы в морях доминировали бесчелюстные позвоночные, трилобиты, гигантские морские скорпионы и массивные наутилоидеи. Рыбы уже существовали, однако занимали второстепенное положение и не оказывали заметного влияния на структуру экосистем.

Два последовательных этапа климатических изменений привели к массовой гибели древних организмов. В результате освободилось огромное количество экологических ниш. Именно в этих условиях, по мнению исследователей, челюстноротые рыбы получили эволюционное преимущество.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX