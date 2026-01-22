«Через 10 дней подаем в суд»: адвокат Лурье готовит новый иск против Долиной

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Несмотря на завершение затяжного спора о квартире, юристы покупательницы намерены возместить утерянные средства.

Новый судебный иск Полины Лурье к Ларисе Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Адвокат Лурье готовит новый иск в суд против Ларисы Долиной

Судебная эпопея вокруг квартиры в Хамовниках, проданной народной артисткой РФ Ларисой Долиной бизнес-леди Полине Лурье, может получить новое продолжение в виде нового иска к певице от покупательницы. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Несмотря на то, что 19 января 2026 года приставы завершили исполнительное производство и Лурье наконец получила ключи от пятикомнатной квартиры, впереди могут быть новые судебные заседания.

«Теперь планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат», — заявила Свириденко.

Адвокат отметила, что ее клиентка уже благополучно въехала в жилье и поменяла замки. Оптимальным выходом Свириденко назвала мировое соглашение о компенсации, однако скептически оценила такую возможность.

«Оптимально было бы договориться о сумме компенсации… Но, думаю, при таком поведении, что мы наблюдаем, договориться не удастся», — подытожила юрист.

Полина Лурье, заехавшая в злопулоучную квартиру в Хамовниках 19 января, уже успела поменять замки в дверях.

«Полина благополучно въехала в квартиру и уже поменяла замки в дверях», — рассказала Свириденко.

Верховный суд РФ 16 декабря 2025 года окончательно оставил квартиру в собственности Полины Лурье, отклонив доводы Долиной о заблуждении при продаже. Несмотря на установленный срок освобождения помещения до 30 декабря, певице потребовалось вмешательство приставов.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что на данном этапе у стороны Долиной практически нет шансов обжаловать выселение.

«С передачей ключей и подписанием акта передачи квартиры судебные приставы прекратили исполнительное производство. Кроме того, квартира свободна от чужого имущества, а зарегистрированные там ранее лица выписаны. Таким образом, решение суда о выселении Долиной не только вступило в законную силу, но уже является исполненным», — пояснил юрист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актер Никита Джигурданазвал певицу Ларису Долину жадной жабой. Он заявимл, что ее душа продана за деньги.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Скандал с квартирой Долиной
