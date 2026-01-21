«Жадная жаба»: Никита Джигурда откровенно высказался о Ларисе Долиной

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив

Актер считает, что певица продала свою душу и выступает на стороне зла.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Никита Джигурда: Лариса Долина продала душу и выступает на стороне зла

Народная артистка РФ Лариса Долина выступает на стороне зла. Таким мнением поделился актер Никита Джигурда с корреспондентом 5-tv.ru на показе документального фильма «Высоцкий. Неизвестные страницы».

«Жадная жаба, которая пластическими операциями форму себе создала!» — сказал актер.

Джигурда не стал скрывать свои эмоции перед журналистами и откровенно высказал все, что думает насчет ситуации с квартирой, которую Лариса Долина не хотела отдавать своей покупательнице Полине Лурье. Он отметил, что в своей песне «Погода в доме» Долина пела лишь про погоду в своем доме, так как другие люди ей неинтересны. Джигурда также припомнил артистке ее пренебрежительное отношение к людям.

«Она сильная женщина, но она на стороне зла. Душа продана, как и у большинства в шоу-бизнесе», — посетовал актер.

Джигурда с сожалением отметил, что большинство артистов на эстраде продали души.

«Бабло победило добро», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Долина впервые прокомментировала свой переезд из квартиры. В сложный период жизни рядом с артисткой были люди, которые ее поддерживали.

Тема:
Скандал с квартирой Долиной
