«Жадная жаба»: Никита Джигурда откровенно высказался о Ларисе Долиной
Актер считает, что певица продала свою душу и выступает на стороне зла.
Никита Джигурда: Лариса Долина продала душу и выступает на стороне зла
Народная артистка РФ Лариса Долина выступает на стороне зла. Таким мнением поделился актер Никита Джигурда с корреспондентом 5-tv.ru на показе документального фильма «Высоцкий. Неизвестные страницы».
«Жадная жаба, которая пластическими операциями форму себе создала!» — сказал актер.
Джигурда не стал скрывать свои эмоции перед журналистами и откровенно высказал все, что думает насчет ситуации с квартирой, которую Лариса Долина не хотела отдавать своей покупательнице Полине Лурье. Он отметил, что в своей песне «Погода в доме» Долина пела лишь про погоду в своем доме, так как другие люди ей неинтересны. Джигурда также припомнил артистке ее пренебрежительное отношение к людям.
«Она сильная женщина, но она на стороне зла. Душа продана, как и у большинства в шоу-бизнесе», — посетовал актер.
Джигурда с сожалением отметил, что большинство артистов на эстраде продали души.
«Бабло победило добро», — заключил он.
Ранее 5-tv.ru писал, что Долина впервые прокомментировала свой переезд из квартиры. В сложный период жизни рядом с артисткой были люди, которые ее поддерживали.
