США отметили мощность ядерных сил КНДР

Анастасия Антоненко
Потенциал страны делает ее способной поражать цели в Республике Корея и Японии.

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Мощность ядерных сил КНДР продолжает расти и набирать обороты. Об этом сообщили в Пентагоне. Соответствующие оценки содержатся в оборонной стратегии США на 2026 год, опубликованной на сайте ведомства.

«Ядерные силы КНДР все более способны угрожать территории США», — сообщается в документе.

В новой стратегии также подчеркивается, что «эти силы растут в размерах и совершенстве», тем самым представляя явную и непосредственную ядерную угрозу по американской территории.

Кроме того, как отметили в американском оборонном ведомстве, ракетные силы КНДР способны поражать цели в Республике Корея и Японии как обычными, так и ядерными средствами.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, США указали на военный и промышленный потенциал России. И конфликт на Украине тому подтверждение. Пентагон также отметил, что РФ обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

Сами же Соединенные Штаты намерены продолжить модернизацию и адаптацию своих ядерных сил с учетом меняющейся глобальной обстановки, уделяя особое внимание к вопросам стратегического сдерживания и управлению эскалацией.

