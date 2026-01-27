Концерты отменяются, билеты возвращаются: что происходит с гастролями Долиной

Концерты Ларисы Долиной массово отменяют по всей России

В начале 2026 года гастрольный график народной артистки России Ларисы Долиной заметно изменился. Концерты отменяют и переносят один за другим, продажи билетов буксуют. Площадки все чаще предпочитают вовсе не связываться с певицей из-за шквала негатива в соцсетях. В основных моментах разобрались в материале 5-tv.ru.

Новый год без Долиной

Первый тревожный сигнал прозвучал еще в новогоднюю ночь. Певица должна была выступать в московском ресторане «Пушкин». Однако после резкого всплеска хейта в соцсетях артистку в программе заменили на других исполнителей.

Представители Долиной тогда настаивали, что этого концерта якобы и не было в ее официальном графике.

Отмена за отменой

Уже 4 января концерт Долиной отменили в Туле. Директор компании-организатора Владислав Серенко прямо заявил, что причиной стал «нездоровый ажиотаж вокруг певицы».

Билеты по цене от 3500 до 7500 рублей продавались слабо. Реализовать удалось лишь около половины из 724 мест.

Еще более болезненным ударом стала отмена запланированного на 6 марта 2026 года юбилейного концерта «На бис» в Московском международном Доме музыки. Шоу должно было стать продолжением юбилея — в прошлом году артистке исполнилось 70 лет.

Однако афиша исчезла, а выступление официально отменили из-за «большого количества негативных обращений и жалоб со стороны зрителей». В итоге на ту же дату и в тот же зал поставили совместную программу певицы Пелагеи и аккордеониста Петра Дранги. После этого билеты начали расходиться куда бодрее.

Афиша как повод для скандала

Сейчас ситуация выглядит так: стоит концертной площадке или ресторану выложить афишу с именем Ларисы Долиной, как в комментариях начинается лавина негатива. Пользователи требуют отменить выступление, пишут жалобы и угрожают бойкотом.

Для многих организаторов проще отказаться от концерта или перенести его «до лучших времен», чем разбираться с репутационным кризисом.

Петербург и Москва: перенос вместо отмены

Концерт «Юбилей в кругу друзей», запланированный на 25 февраля 2026 года в БКЗ Октябрьский, отменять не стали. Его перенесли на девять месяцев — на 15 ноября.

Билеты стоимостью от 2200 до 12000 рублей продавались вяло. Организаторы явно надеются, что к осени скандал вокруг певицы уляжется. Официально же причиной назвали «изменение гастрольных планов».

Похожая история произошла и с концертом в столичном Lюstra Bar. Выступление, назначенное на 1 марта, перенесли на 18 октября. Продажи там также сопровождались массовыми возвратами.

Где Долину пока не отменяют

Несмотря на волну отмен, полностью с афиш Лариса Долина пока не исчезла. В Москве у певицы запланированы камерные концерты в баре Petter. Однако и там продажи далеки от аншлага.

По данным РИА Новости, накануне выступления зал вместимостью 91 человек был заполнен более чем на 80%, но уже ночью в продажу вернулся 51 билет. В результате заполняемость снизилась до 44%. Цены на оставшиеся места варьируются от 9500 до 15500 рублей. Из-за этого значительная часть зала оказалась доступной для покупки непосредственно перед концертом.

Имя артистки также пока значится в афише сборного концерта «Парад юмора» в культурном центре «Меридиан». Кроме того, Долина продолжает играть в Театре на Таганке — в спектаклях «Фигаро» и «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит».

В небольших городах — Обнинске, Брянске, Коломне, Подольске — сольные концерты формально не отменены. Но их судьба остается под вопросом из-за слабых продаж.

Почему зрители возвращают билеты

Ключевая причина происходящего — скандал с квартирой в Хамовниках. Ситуация не утихает уже полтора года.

Лариса Долина стала жертвой мошенников, убедивших ее продать квартиру в Хамовниках и перевести крупные суммы на так называемые «безопасные счета». Летом 2024 года певица подписала договор купли-продажи жилья площадью 236 квадратных метров, получив за него 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что все деньги от сделки, а также десятки миллионов рублей сбережений оказались у аферистов.

О произошедшем Долина узнала, когда покупательница квартиры Полина Лурье потребовала освободить жилье. Певица попыталась оспорить сделку в суде, и в 2024–2025 годах ей удалось временно вернуть квартиру.

Однако в декабре 2025 года Верховный суд встал на сторону Лурье, а Мосгорсуд постановил выселить артистку и ее семью. В январе 2026 года квартиру освободили.

Длительные судебные споры спровоцировали «отмену» певицы, еще сильнее по имиджу Долиной ударило затягивание передачи квартиры законной владелице. На артистку посыпались негатив в соцсетях и жалобы зрителей.

В результате к концу января гастрольный график певицы до весны оказался фактически сорван. Формально выступления еще значатся в афишах. Но на практике каждая новая дата для Ларисы Долиной теперь — не гарантия аншлага, а лотерея с высоким риском отмены.

