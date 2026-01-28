Пробки на 15 километров и 10-метровые сугробы: как Москва переживает рекордные снегопады
Автомобилистам особенно тяжело: надо и машину откопать, и в аварию не попасть.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Рекордные снегопады в Москве продолжатся до конца января
Москву заметает. Сугробы уже выросли до полуметра. Еще немного, и их высота побьет рекорд 70-летней давности. Одна из улиц обзавелась собственным горнолыжным склоном, который может посоревноваться по высоте с уже ставшей знаменитой «Миусской дюной». А мамы в столице даже придумали лайфхак для прогулок в снегопад и приделали к коляскам лопаты. Как москвичи выживают в такую погоду — увидел корреспондент «Известий» Артем Яковенко.
Не застрять в сугробе по пути на работу — уже маленькая победа для тех, кто сегодня решил выйти из дома. Вторые сутки над Центральной Россией свирепствует аномальная непогода, столицу и Подмосковье продолжает заметать. Под снегом — машины, трассы, дворы. Колонны спецтехники не справляются, поэтому коммунальщикам помогают местные жители.
«Две лопаты купил. Первую сломал, машину расчищал. Вторая пока еще держится», — рассказал житель Москвы Евгений.
На дорогах коллапс. Уже в середине дня пробки достигли восьми баллов, таких заторов не было даже в канун Нового года.
На шоссе Энтузиастов пробка растянулась на 15 километров, это рекордный показатель. Из-за снежной каши на дороге многотонные фуры не могут подняться на мост, небольшой наклон — и грузовики начинают скатываться назад.
Помимо того, что автомобилистам приходится не один час откапывать свою машину, так еще и риск попасть в аварию сильно выше, чем в обычный день. На востоке Москвы «мерседес» в буквальном смысле залетел на «мазду».
На остановках очереди растягиваются на сотни метров, автобусы и маршрутки приходят уже переполненные. Тем, кому втиснуться в салон не удалось, идут пешком, вдоль трассы.
На снегу буксуют не только грузовики и легковушки — трактор тоже застрял, пока чистил дорогу. Хоть снег и вывозят целыми КамАЗами, в разных частях столицы растут все новые снежные дюны.
«Сразу в нескольких районах столицы образовываются снежные хребты, они достигают в высоту десятков метров. Коммунальщики свозят сюда снег со всего района, дальше он отправится в плавильню», — сообщил корреспондент.
По прогнозам, такая погода может продлиться до конца января.
«Холодный атмосферный фронт продолжает буйствовать. Поэтому еще несколько дней, буквально дней, будет холодно, а потом уже тепло, то есть весна!» — объяснил главный синоптик телеканала «78» Юрий Дормидонтов.
И дожидаются ее, утопая в сугробах, около 30 миллионов жителей Москвы и Подмосковья.
