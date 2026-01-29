Бывшего партнера Чекалиных приговорили к 2,5 годам за вывод денег в ОАЭ

Фигурант дела полностью признал вину и заключил инициативное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Бывшего партнера Чекалиных Вишняка приговорили к 2,5 годам за вывод денег в ОАЭ
Бывшего партнер блогеров Чекалиных Романа Вишняка приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу о выводе более 250 миллионов рублей за рубеж. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из суда.
Осужденного взяли под стражу после оглашения приговора.
До этого Вишняк полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он заявил, что его показания помогли изобличить других членов преступной группы.
Известно, что Вишняк занимался разработкой сайта и приложения, а также открытием счетов на территории ОАЭ для продвижения фитнес-марафонов. При этом мужчина утверждал, что экс-супруг Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артем Чекалин, был осведомлен о том, что деньги поступали на расчетные счета нерезидента России в обход налоговой службы. В свою очередь Лерчек, как заявил Вишняк, занималась рекламной съемкой.
При этом сами Чекалины от сделки со следствием отказались, и для них обвинение может потребовать более строгое наказание, которое составит вплоть до десяти лет лишения свободы.
Артем Чекалин и его бывшая супруга 1 декабря отрицали причастность к выводу денег за границу. Однако они признали нарушения налогового законодательства. Валерия Чекалина утверждала, что выручка от марафонов поступала на счет компании, зарегистрированной в ОАЭ, а ее роль ограничивалась подготовкой фото и видеоматериалов. Также она заявляла, что не была учредителем организаций, которые фигурируют в уголовном деле.
В показаниях Вишняк отмечал, что изначально сам предложил блогерам сотрудничество через форму обратной связи. Артема Чекалина он назвал координатором схемы, а Валерию — ответственной за продвижение проекта. Кроме того, Вишняк отметил, что за выполненную работу так и не получил оговоренную зарплату.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет Лерчек в ожидании четвертого ребенка. Блогер находится под домашним арестом.
