Поиски семьи Усольцевых возобновились спустя четыре месяца после их исчезновения

В Красноярском крае 30 января 2026 года по поручению Следственного комитета возобновились поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горах четыре месяца назад. За это время тишину вокруг дела нарушали не правоохранительные органы, а голоса близких людей.

С одной стороны — сын, убежденный в побеге, с другой — друзья, допускающие страшную трагедию. Их противоречивые показания раскололи историю исчезновения на два мира. В материале 5-tv.ru разобрались в версиях окружения пропавшей семьи.

Центральной фигурой в этой истории стал 23-летний Данил Баталов, сын пропавшей Ирины Усольцевой. С самого начала он выдвинул и последовательно отстаивает версию о спланированном побеге.

Его уверенность основывается на ряде аргументов. Во-первых, он категорически опровергает информацию о крупной сумме денег, якобы оставленной в автомобиле. По его словам, он присутствовал на обыске, и в салоне не было никаких 300 тысяч рублей.

Во-вторых, он яростно отвергает любые криминальные версии, особенно убийство. Юноша утверждает, что Сергей Усольцев любил супругу и пятилетнюю дочь. Семейная пара даже ходила на терапию, чтобы укрепить отношения.

Он также обращает внимание на странный звонок от отчима в сентябре: тот подробно расспрашивал о работе и заработке, что было несвойственно его обычной манере общения. Для Данила, это косвенное подтверждение подготовки семьи к отъезду.

Лагерь надежды: паспорта, Таиланд и опыт следопыта

К версии молодого человека присоединились другие, кто склонен видеть в исчезновении логику, а не трагедию.

SMM-специалист Дарья Фурштейн, сотрудничавшая с Усольцевой, указывает на конкретные детали. По ее словам, 27 сентября, накануне пропажи, ее клиентка жаловалась в переписке на тяжелое финансовое положение. Фурштейн поддерживает версию побега, ссылаясь на обсуждения Таиланда в переписке с Ириной.

Сестра пропавшего мужчины, пожелавшая остаться анонимной, добавляет в копилку сторонников этой теории весомую улику. Она утверждает, что паспорта семьи исчезли из дома еще до отъезда в поход. Она считает это не случайностью, а частью плана.

Главным же козырем «лагеря надежды» является непререкаемый авторитет пропавшего мужчины как опытного таежника. Друзья-альпинисты Усольцева рассказывают, что Сергей был профи в походах — медвежатину ел, разводил костры и оставлял метки.

Лагерь сомнений: кризис, импульсы и страшные догадки

Этой стройной картине противостоят мрачные и тревожные голоса из круга общения самого пропавшего мужчины. Его давний друг Валентин Дегтярев, связывавший их общий интерес к необъяснимым явлениям, высказал самую тяжелую версию. Он прямо заявил, что его друг мог пойти на убийство семьи и последующее самоубийство.

В качестве мотива Дегтярев указал глубокий личный кризис, который начался у семьи после ухода из одной религиозной общины, чьи практики шокировали самого друга.

Коллега пропавшего мужчины Александр Дымов, хотя и не столь категоричен в оценках, подрывает его образ непогрешимого профессионала. Он отмечает, что, несмотря на большой опыт, Усольцев мог быть импульсивен и не всегда тщательно готовился к походам, особенно когда речь шла о выходе с семьей.

Эта версия допускает трагедию по неосторожности или из-за фатальной недооценки рисков в условиях внезапно испортившейся погоды.

Экспертный раскол и немые факты

Конфликт версий вышел за рамки круга близких. Профайлер Александр Петров, наблюдавший за сыном Ирины в телевизионном эфире, сделал резкое заявление.

«Можно сделать следующие выводы: либо Даниил что-то знает и сильно переживает за то, что его тайна будет вскрыта, либо ему абсолютно безразлична судьба родственников. А безразличие опять же оттого, что он знает правду», — отметил эксперт.

Однако психолог Николай Захарченко, проводивший с юношей беседы, встал на его защиту. Специалист заявил, что тот ничего не скрывает, так как прошел сеанс гипноза открыто.

Психология ожидания

Прошло уже четыре месяца, но голоса, отрицающие трагедию, не умолкают. Психологически это объяснимо: сознание отказывается смириться с невосполнимой и необъяснимой потерей. Гораздо легче поверить в то, что близкие живы, просто начали новую жизнь где-то далеко, чем принять мысль об их гибели в тайге при загадочных обстоятельствах.

Эта история отражает другие «глухие» дела о пропавших без вести, где родные годами ждут чуда. Они находятся меж двух огней: безжалостной реальности следствия и спасительной иллюзии, которую так страшно отпустить.

Пока поисковые группы снова прочесывают заснеженное Кутурчинское Белогорье, эта история остается незаконченной. Незаконченной для следователей, для которых приоритетной остается версия несчастного случая в сложном горном рельефе. И незаконченной для тех, кто верит, что где-то там, за сотни километров, их родные люди просто живут под другим именем, оставив старую жизнь.

