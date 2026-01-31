Российские военные освободили Петровку в Запорожской области и Торецкое в ДНР

Также ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в 138 районах.
Военнослужащие российской армии взяли под контроль населенные пункты Петровка в Запорожской области и Торецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 января сообщило Министерство обороны.
Как уточнили в ведомстве, Петровку освободили подразделения группировки войск «Запад». В ходе боевых действий российские бойцы нанесли удары по трем механизированным и штурмовым бригадам, а также по штурмовому полку ВСУ.
Торецкое перешло под контроль российских сил в результате действий подразделений группировки «Центр». В этом районе поразили две механизированные и егерские бригады, а также подразделения морской пехоты, теробороны и нацгвардии Украины.
Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в 138 районах на различных направлениях. Средства ПВО уничтожили четыре авиационные бомбы, один снаряд американской РСЗО HIMARS и 47 беспилотников самолетного типа.
Как ранее писал 5-tv.ru, 15 января начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска за первую половину января освободили восемь населенных пунктов и взяли под контроль более чем 300 квадратных километров территории.
