Тело Паши со связанными ногами вытащили из замерзшего водопада в Ленобласти

Рита Цветкова
Эксклюзив

Девятилетнего мальчика похитили 30 января, подозреваемый в его убийстве задержан.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тело девятилетнего Паши Титифулина со связанными ногами вытащили из замерзшего водоема в Ленобласти. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru. Прибывшие в район Нижнего Шингерского водопада неравнодушные люди разыскивали мальчика и в ходе поисков увидели на льду бугорок. Разбив лед, они поняли, что это детский рюкзак, и вызвали полицию.

Паша пропал 30 января. После прогулки он сел в машину к незнакомцу и уехал с ним в неизвестном направлении. 2 февраля 38-летний подозреваемый Петр Жилкин был задержан во Пскове. Он признался, что утопил ребенка.

