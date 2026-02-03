Снег или морозы? Какая погода будет в европейской части России в феврале

Синоптик Шувалова: температура в феврале 2026 будет ниже нормы на три градуса

В начале февраля на европейской территории России ожидается небольшая передышка от снегопадов. Об этом изданию aif.ru рассказала глава прогностического центра Александра Шувалова.

По словам эксперта, циклон «Кристин», который обрушился на европейскую часть России, и стал причиной обильных осадков.

«Он сначала отметился в Крыму сильными осадками, потом обильные снегопады прошли в Воронежской, Пензенской, Тамбовской областях, Татарстане. Этот циклон обширный, мощный, но пик своего развития он прошел. После снегопадов придут морозы, к середине следующей недели практически всю европейскую территорию России заморозит», — пояснила Шувалова.

Она добавила, что уже в самые первые дни февраля в Московском регионе столбик термометра опустится до минус 20 градусов по Цельсию. А 4—5 числа температура воздуха достигнет минус 25, в некоторых местах на востоке области и минус 30 градусов.

Однако небольшая передышка от снегопадов продлится недолго. Уже 6–7 февраля на юго-западе начнет образовываться фронтальная зона, которая увеличивает вероятность осадков. А вот морозы отступят.

Но расслабляться не стоит, по словам синоптика, последний месяц календарной зимы ожидается холодным. Температура будет держаться на два-три градуса ниже нормы.

