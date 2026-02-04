«Я обалдела»: Бузова оказалась в центре скандала из-за автографа пилоту самолета
Стандартная просьба обернулась неприятным разговором.
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками историей, произошедшей с ней во время перелета в Нижний Новгород. По словам артистки, она столкнулась с резким и, как ей показалось, несправедливым отношением со стороны одного из пассажиров.
Накануне Бузова прилетела в город на презентацию фильма «Равиоли Оли», в котором исполнила главную роль. Уже после приземления, когда пассажиры готовились покинуть самолет, к артистке подошел пилот лайнера. Он попросил у нее автограф для своей возлюбленной, отметив, что девушка является большой поклонницей Бузовой.
«Век живи, век будь в шоке. Я сидела на первом рядом, все мои вещи были собраны. Я сказала пилоту: „Конечно“. Это заняло всего пять секунд», — сообщила Ольга.
Однако этот короткий эпизод вызвал недовольство у мужчины, стоявшего за певицей в проходе. По словам Бузовой, пассажиру не понравилось, что она якобы задерживает выход из самолета.
«Мужчина невзрослый, мой ровесник: „У вас вообще-то весь полет был для этого! Вы всех пассажиров задерживаете“. Я просто не то, что опешила, я обалдела. Это заняло несколько секунд, в этот момент еще даже двери не открылись, они были на подходе. Представляете, какие бывают люди? Я повернулась и сказала: „Ради любви, ради девушки можно пять секунд и постоять“. В общем, моя совесть чиста», — поделилась исполнительница.
При этом артистка подчеркнула, что инцидент не испортил ей настроения. Она передала привет пилоту и его девушке, а также призвала окружающих быть более доброжелательными и спокойными в подобных ситуациях. Бузова добавила, что с радостью ждала встречи со зрителями на презентации фильма и полностью сосредоточилась на предстоящем мероприятии.
