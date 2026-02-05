Путин рассказал, почему бойцы СВО называют друг друга «братьями»

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 54 0

Российский народ во все времена сплачивался перед лицом угрозы.

Почему бойцы СВО называют друга друга братьями

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Путин: бойцы СВО подчеркивают непобедимое единство России обращением «брат»

Обращение «брат», которое бойцы специальной военной операции употребляют по отношению друг к другу, подчеркивает непобедимое единство России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия Года единства народов России.

Российский лидер отметил, что этносы, населяющие территорию нашей страны, всегда проявляли солидарность и сплоченность — так было еще во времена наступления армий Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера.

Путин отметил, что тогда на Россию нападали разноплеменные войска, объединенные жаждой наживы, стремлением отнимать и разрушать.

«А нас объединяло стремление все сохранить: нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции», — подчеркнул президент.

Именно такое единство — самое мощное и самое сильное, сказал глава государства. И сегодня российские герои в зоне СВО обращаются друг к другу «брат», несмотря на разное этническое происхождение и разницу в религии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как жители севера Москвы помогают участникам спецоперации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
5 февр
Пять человек пострадали при ударе ВСУ по многоэтажке в ЛНР
5 февр
«Гиацинт-Б» поддержал огнем штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
5 февр
«Скат-350М» напал на противника с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО
4 февр
ВС РФ освободили Староукраинку в Запорожской области и Степановку в ДНР
4 февр
«Панцирь-С» на круглосуточном контроле. Лучшее видео из зоны СВО
4 февр
Расчет «Мста-б» громит ВСУ на правобережье Днепра. Лучшее видео из зоны СВО
3 февр
Операторы FPV-дронов сорвали две попытки ротации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
3 февр
«Грады» непрерывно бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 февр
Охота на высоте: как работают мобильные противодроновые группы
2 февр
Штурмовики отряда «Буран» раскрыли секреты своей тактики
-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.91
-0.07 91.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:04
Обезвредившую нападавшего в оренбургском детсаду воспитательницу наградят
17:53
Была не прибита: водонапорную башню украли в тульском музее-усадьбе Поленова
17:42
Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир третий раз за сутки
17:28
Россия готова обсуждать с США вопросы ядерного сдерживания
17:19
Россия и США договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии
17:02
«Единая Россия» добилась ежегодного роста финансирования науки

Сейчас читают

Мошенники на это клюют: Мария Баталова в зоне риска после смерти матери
Русский аристократ и цыганская принцесса: история любви Баталова и Леонтенко
Спортзал и ужин: девушка обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика о днях перед трагедией
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео