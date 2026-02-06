Удары «Молнии» в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

Боевое дежурство расчетов БПЛА ведется круглосуточно.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты БпЛА самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили укрепленные позиции, скопления живой силы и технику подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области.

В ходе уничтожения малых мобильных групп ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской и Харьковской областях военнослужащие группировки войск «Север» ежедневно применяют различные боевые беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Расчеты ударных БпЛА ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами и топливом, живую силу ВСУ, тем самым срывают ротации и попытки контратак противника, а также оказывают поддержку в продвижении штурмовых подразделений.

Операторы БпЛА самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» продемонстрировали боевую работу по уничтожению укрепленных позиций, скоплений живой силы и техники подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области.

Боевое дежурство подразделением ведётся круглосуточно, а поставленные задачи выполняются вопреки метеоусловиям.

На кадрах один из расчетов беспилотных летательных аппаратов «Молния-2» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО в Сумской области нанес высокоточный удар по заранее разведанным укрепленным позициям противника. В результате попадания цель была полностью уничтожена.

Применение ударного БпЛА позволило выполнить боевую задачу без входа в зону действия средств поражения противника. Высокая автономность, помехозащищенность каналов связи и современное оборудование БпЛА «Молния-2» обеспечили успешность выполнения задачи.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
