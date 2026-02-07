ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области

|
Айшат Татаева
Потери противника в зоне СВО за сутки составили порядка 1 305 боевиков.

Успехи ВС РФ в зоне СВО на 7 февраля 2026

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Спецоперация

ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Российская армия нанесла массированный удар, в том числе «Кинжалом», по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Потери противника в зоне СВО за сутки составили порядка 1 305 боевиков.

Также в ведомстве добавили, что ВС РФ за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Средства ПВО сбили за сутки 168 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Спецоперация
