Петр Павел: Европа готова сесть за стол переговоров с Россией

Европа готова сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Прежде всего, нам нужно добиться того, чтобы Россия села за стол переговоров, и тогда, конечно, страны Европы тоже будут за этим столом — так что это может быть первой возможностью», — отметил чешский лидер, отвечая на вопрос о возможности прямого диалога между Брюсселем и Москвой.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейскому союзу (ЕС) необходимо разработать единую стратегию по архитектуре безопасности для будущих переговоров с Россией. По словам французского лидера, позицию по безопасности и будущему Европы необходимо разработать в кратчайшие сроки, чтобы в нужный момент быть готовыми к диалогу с российской стороной.

Ранее сообщалось, что Макрон предложил некоторым лидерам Евросоюза возобновить диалог с российской стороной. Французский лидер отметил, что Европе так или иначе нужно разговаривать с Москвой, так как «Россия останется здесь и завтра».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.