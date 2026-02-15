На Кубани после атаки ВСУ загорелся резервуар с нефтепродуктами

Айшат Татаева
Для ликвидации пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники.

На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Тема:
Спецоперация

В поселке Волна Темрюкского района произошел пожар на резервуаре с нефтепродуктами — возгорание возникло после атаки беспилотника ВСУ. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

«Из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В тушении задействованы 67 специалистов и 20 единиц техники, в том числе подразделения ГУ МЧС России по региону. Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские средства противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 55 беспилотников ВСУ над территорией страны. Об этом 14 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Большая часть целей — 29 — была поражена над акваторией Азовского моря, еще 23 аппарата уничтожили в воздушном пространстве Краснодарского края, три дрона перехватили над Черным морем.

